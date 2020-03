W naszych powiatach wykryto już "kręcone" liczniki!

Faktycznie tak jakoś się utarło, że jak auto ma w granicach 200 000 kilometrów przebiegu, to jest pożądane przez kupujących - i nieważne, że to kilkunastoletni wóz z Niemiec, gdzie przecież pokonuje się setki kilometrów autostradami, z miasta do miasta. Polak tak już ma, że wyższe przebiegi - 250, 300, czy 350 tysięcy kilometrów, nawet gdy auto jest zadbane, odstraszają. Wolimy wierzyć, że upatrzony przez nas passat w dieslu z 2007 roku faktycznie przejechał 198 000 km, a Niemiec płakał, jak sprzedawał. Niestety się to potwierdza, dlatego wiele aut jest „szykowanych” pod klienta, czyli dochodzi do korekty licznika.

Rządzący w ostatnich kilkunastu miesiącach bardziej zaczęli zdawać sobie sprawę z problemu, dlatego w maju 2019 roku zarówno cofanie, jak i samo zlecanie cofania liczników kilometrów stało się przestępstwem zagrożonym nawet 5-letnim więzieniem.Natomiast od stycznia tego roku policjanci (ale i Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Żandarmeria Wojskowa -przyp.red.) mają obowiązek podczas każdej kontroli pojazdu sprawdzać wskazania licznika w kontrolowanym samochodzie, z wynikami ostatniego przeglądu. Służby mają bowiem dostęp do baz Centralnej Ewidencji Pojazdów.