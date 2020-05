W trakcie remontu strychu odkryli tajemnicze napisy. Nawet sprzed ponad 120 lat!

Niewielki budynek, który specjalnie nie wyróżnia się w tłumie, raczej nie wzbudza większego zainteresowania. Za to to, co odkryto w jego wnętrzach, to już prawdziwa zagadka. Gdy na strychu pojawiła się ekipa remontowa, odsłonięto to, czego wcześniej nie było widać. - Nikt nie miał pojęcia, że coś takiego może tutaj być. Jesteśmy bardzo ciekawi, skąd te napisy i dlaczego ich autorzy je tutaj zostawili- mówi Agata Czetowicz z Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Takiej okazji nie mogliśmy przegapić, więc z aparatem poszliśmy zobaczyć to niezwykłe znalezisko. Na ścianach kominów wyryte są i zachowane w bardzo dobrym stanie nazwiska oraz daty. Wiele z nich bez problemu można odczytać. Fabiś, Kaczmarek, Woś, Andrzejewski. Pytanie jednak, kim byli Ci ludzie i dlaczego zostawili po sobie taki ślad?

Aby dobrze zrozumieć tę historię, cofnijmy się w czasie. Pomóc mogą w tym wspomnienia Izabelli z Mottych Sławskiej, która urodziła się w Grodzisku Wielkopolskim w 1892 roku. W jej zapiskach, dotyczących szczególnie wspomnień o babci, znajdujemy kilka zdań dotyczących budynku przy ulicy Rakoniewickiej. Henrietta, jak czytamy, spędzała czas w fotelu, który stał na podwyższeniu. Po to, aby móc wyraźnie zobaczyć, co dzieje się na ulicy. - Co tam mogła zobaczyć w tej małej mieścinie? A jednak widziała różne rzeczy, których wy nie widzieliście i nie zobaczycie- czytamy we wspomnieniach Izabelli z Mottych Sławskiej.