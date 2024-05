W Wielichowie znów zaroi się od motocykli. Motopiknik zbliża się wielkimi krokami!

Co roku do Wielichowa przyjeżdżają motocykliści z powiatu grodziskiego i sąsiednich miejscowości. Nie bez powodu, bo Motopiknik to impreza wyjątkowa, która nie tylko integruje środowisko motocyklowe, ale też promuje wartości krajoznawczo-turystyczne ziemi wielichowskiej. Tradycyjnym punktem programu jest parada motocyklowa. I tej również nie zabraknie w tym roku. A co poza tym?