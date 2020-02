Walentynki w Przedszkolu Krasnala Hałabały. Tak świętowali najmłodsi!

Tego dnia wszyscy przyszli ubrani w czerwonym kolorze i obejrzeli walentynkowy musical w wykonaniu 6-latków z grupy Motylki, zatytułowany „LOVE STORY”. Następnie w swoich salach przedszkolaki wzięły udział w zabawach z sercami w roli głównej. Były to zabawy dydaktyczne, plastyczne, ruchowe i integracyjne . Nie zabrakło oczywiście sercowych kolorowanek, spontanicznych emocji oraz pozytywnych uczuć. Dużą atrakcją była poczta walentynkowa – dzieci miały okazję wysłać walentynkę koledze czy kuzynowi z innej grupy. Przez cały dzień dzieci zachęcane były do okazywania uczuć innym osobom, czerpały radość ze wspólnej zabawy i pobytu w przedszkolu; rozwijały poczucie przynależności do społeczności przedszkolnej, poznały tradycje walentynkowe, a także budowały atmosferę przyjaźni i współdziałały w grupie.