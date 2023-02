Walentynkowa zabawa karnawałowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie

Już po raz kolejny Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnie zaprosiła swoich członków i sympatyków do udziału w walentynkowej zabawie karnawałowej. Tym razem impreza odbyła się w sobotę, 11 lutego. Sala wiejska wypełniła się po brzegi.

Uczestnicy imprezy mogli zdobyć również wiele cennych nagród. Dochód z loterii fantowej zostanie przekazany na doposażenie OSP Jabłonna, by druhowie jeszcze skuteczniej mogli nieść pomoc potrzebującym. Organizatorzy dziękują za wsparcie wszystkim sponsorom, którzy ufundowali nagrody.

Była to wspaniała okazja do integracji połączonej z tanecznymi szaleństwami na parkiecie w rytm największych przebojów, które serwował DJ Adam Kret. Do wspólnej zabawy nikogo nie trzeba było namawiać - wszyscy uczestnicy ochoczo ruszali na parkiet.

Zobaczcie, jak wyglądała walentynkowa zabawa karnawałowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie: