Ważny komunikat grodziskich policjantów w związku z koronawirusem!

- Osoby poddane kwarantannie będziemy kontrolować w wybranych przez nas porach, bez zapowiedzi, nie tyle już codziennie każdą osobę, co wyrywkowo, ale nawet kilka razy dziennie te same rodziny. Osoby łamiące obostrzenia muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami, wysokimi grzywnami. Jednocześnie musimy zadbać o naszych policjantów i funkcjonariuszy, którzy będą na bieżąco wyposażani w środki ochronne, a czynności będą wykonywali z osobami w miarę możliwości z bezpiecznych odległości. Prosimy i apelujemy o pozostanie w swoich miejscach zamieszkania. To bardzo ważne w tym trudnym dla nas wszystkich czasie- dodaje K. Sikorski.