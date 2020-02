Wciąż czekamy na kino w Grodzisku. Będzie kolejne podejście

Niestety tym razem, choć wszyscy bardzo na to liczyli, powiedzenie, że do trzech razy sztuka się nie sprawdziło. Trzeci ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy „Kina Za Rogiem” również nie przyniósł oczekiwanych efektów. Gmina na ten cel planowała wydać bowiem 300 tysięcy złotych. I chociaż oferty wpłynęły trzy, to żaden z potencjalnych wykonawców nie zmieścił się w limicie dostępnych w gminnym budżecie środków.

Burmistrz Piotr Hojan podkreśla jednak, że i tak jest lepiej, bo przekroczyliśmy magiczną barierę pół miliona złotych. Wcześniej propozycje złożone przez przedsiębiorstwa były zdecydowanie wyższe. To jednak właściwie niewiele zmienia, bo takiej kwoty na adaptację kamienicy przy ulicy Szerokiej burmistrz nie wyda. Mówi, że gminnymi pieniędzmi trzeba gospodarować rozsądnie. I tutaj można tylko przyznać rację.

I dlatego właśnie przetarg ogłaszany będzie po raz czwarty. - Kwota 547 tysięcy (bo taką zaproponowano jako najniższą w ostatnim przetargu- przyp. red.) jest zdecydowanie poza naszymi możliwościami. Spróbujemy raz jeszcze, ale mówiąc szczerze- tracę nadzieję. Mamy za mało pieniędzy i powoli kończy się czas na realizację tej inwestycji- podkreśla Piotr Hojan.