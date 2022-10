We wsi Tarnowa przybyło drzew. Mieszkańcy zasadzili je w ramach akcji społecznej

Po raz pierwszy taką akcję we wsi przeprowadzono w maju ubiegłego roku. Wówczas krajobraz wsi wzbogaciło aż 300 drzew, które nasadzono w ramach akcji "Niedzielny Spacer Dla Dobra Ziemi".

Niestety, jak mówi prezes Stowarzyszenia Tarnowska Rospuda Marzena Waligóra, przez panującą w ostatnich miesiącach suszę, powstało wiele ubytków. To jednak mieszkańców nie załamało i postanowili ponownie wziąć sprawy w swoje ręce. Nasadzenia uzupełniono w niedzielę, 23 października. Tym razem akcja społeczna odbyła się pod hasłem "Jesienna herbatka wśród naszych drzew".

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i wsparciu Nadleśnictwa Grodzisk, we wsi Tarnowa nasadzono kolejnych 100 drzew. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i wspólnie pracowali nad tym, by krajobraz wsi zyskał jeszcze więcej zieleni. Podziękowania kierują również do Nadleśnictwa Wolsztyn za udostępnienie drewna na ognisko i upominki dla uczestników niedzielnej akcji.