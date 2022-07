Wernisaż XX Międzynarodowego Pleneru Malarskiego "Portret Grodziska Wielkopolskiego"

Wystawą prac powstałych w ciągu minionych dni zakończył się tegoroczny Międzynarodowy Plener Malarski. Artyści uwiecznili na obrazach najpiękniejsze zakątki miasta. Grodzisk, jak się okazuje, kryje w sobie wiele tajemnic. Dar odkrywania ich mają właśnie malarze przyjeżdżający na grodziskie plenery. To były dni wytężonej pracy, obcowania z architekturą miasta i mieszkańcami.

Na ręce komisarz pleneru pani Magdaleny Sciezynskiej podziękowania wszystkim artystom złożyli zastępca burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, Marcin Brudło oraz wicestarosta Sławomir Górny. Wiele ciepłych słów i gratulacji skierowali do uczestników pleneru również pozostali zaproszeni goście. Z okazji jubileuszowego pleneru, artyści otrzymali pamiątkowe statuetki.

- Szanowni Państwo, jesteście piastunami tego, co piękne i wrażliwe. Na was spoczywa szczególna misja, żeby przypominać ludziom, co jest w nich najpiękniejsze. I wy to robicie tutaj, w Grodzisku Wielkopolskim. Za to chciałbym wam bardzo podziękować - mówił Marcin Brudło.