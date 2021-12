Wielichowo: Do Wielichowa przyjechał Święty Mikołaj. Dla wszystkich dzieci przywiózł niespodzianki!

Mikołajki w Wielichowie

W niedzielę, 5 grudnia, na Rynku w Wielichowie odbyło się spotkanie z Mikołajem. Na wielichowskim rynku licznie zgromadzili się najmłodsi mieszkańcy całej gminy, by wraz z najbliższymi wspólnie uczestniczyć w uroczystym odpaleniu świątecznych iluminacji i spotkać się ze Świętym Mikołajem.

Po wspólnym odliczaniu i odpaleniu kolorowych światełek, które ozdobiły centrum Wielichowa, nadszedł główny punkt programu. Do Wielichowa we własnej osobie przybył Święty Mikołaj w niezwykłym rydwanie. Na to niezwykłe spotkanie z największą niecierpliwością oczekiwali najmłodsi goście. Wszystkie maluchy zostały obdarowane przez Mikołaja słodkościami. Finałem niedzielnego spotkania był pokaz ognia.