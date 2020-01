Wielichowo: Ruszają kontrole, czym mieszkańcy palą w piecach

We wtorek, 14 stycznia, w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, podczas którego ustalono szczegóły planowanych kontroli. Urzędnicy przypominają, że domowe piece generują zbyt niską temperaturę, aby bezpiecznie spalać odpady. Niebezpieczne substancje i metale ciężkie, które wydzielają się w trakcie spalania odpadów przenikają do wnętrza domów wywołując alergie, choroby układu oddechowego oraz nowotwory. Zatruwają też środowisko naturalne, w którym utrzymują się bardzo długo. Dodatkowo są przyczyną zatykania kominów, co doprowadza do pożarów przewodów kominowych i zaczadzeń.

W poniedziałek, 20 stycznia, rozpoczną się kontrole prowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wielichowie oraz funkcjonariuszy policji. W związku z tym, że spalanie śmieci w domowych piecach jest nielegalne i grozi grzywną, mieszkańcy, którzy za nic mają sobie zdrowie zarówno swoje, jak i innych, mogą spodziewać się mandatów.

Prawda jest brutalna - polskie domy jednorodzinne ogrzewane są przede wszystkim przez węglowe kotły. Polacy najczęściej wybierają najtańsze i najprostsze rozwiązania. A te - jak już wiemy - często najbardziej szkodą środowisku. O tym, że zanieczyszczenie powietrza to jeden z istotniejszych problemów do rozwiązania w najbliższym czasie, nie trzeba nikogo przekonywać. Odpowiedzialność za sytuację ponosimy właśnie my, mieszkańcy, którzy zatruwamy nasze wspólne środowisko. To przykre, bowiem mimo rosnącej społecznej świadomości problemu, jakby nic więcej się nie zmienia.