Wielkopolski program in vitro. Urodziło się już 12 dzieci, w tym jedno w gminie Grodzisk

Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od ubiegłego roku. Dzięki niemu urodziło się już 12 dzieci urodziło się, a 133 kobiety zaszły w ciążę.

Z możliwości dofinansowania leczenia w wysokości do 5 tys. zł skorzystało już kilkaset par z całego regionu. Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, dzięki programowi na świat przyszło już 12 maluchów z gmin Grodzisk Wielkopolski, Kórnik, Rawicz, Środa Wielkopolska, Żerków, Ślesin, Stęszew, Luboń, Lipno oraz Siedlec.

- Prognozy GUS wskazują na stopniowy spadek liczby ludności województwa wielkopolskiego, wzrost odsetka seniorów i spadek odsetka osób do 15. roku życia. Na wyzwania związane ze starzeniem się populacji nakładają się przemiany w obrębie współczesnej rodziny, w tym niski współczynnik dzietności. Obecnie rządzący niewiele jednak robią by to zmienić – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.