Trwają zapisy na wiosenną akcję wietrzenia garderoby, podczas której będzie można podarować ubraniom drugie życie. Wydarzenie odbędzie się już 16 czerwca w Rakoniewickim Ośrodku Kultury.

Wiosna to idealna pora na porządki w szafach. Starych ubrań nie musimy jednak od razu wynosić na śmietnik. Wyrzucenie tego, co na nas już nie pasuje lub po prostu nam się znudziło, to niekoniecznie najlepszy pomysł. Wystarczy przynieść je na wielką wymianę ubrań, które mają szansę na drugie życie.

Rakoniewicki Ośrodek Kultury zaprasza na wiosenne wietrzenie szafy. Akcja odbędzie się w niedzielę, 16 czerwca, w godzinach od 11 do 15. Ci, którzy chcą pozbyć się zbędnych ubrań i przekazać je w ręce nowych właścicieli, muszą zgłosić się do 27 maja pod numerem 665 318 233. Organizatorzy przygotują stoiska, na których będzie można wystawić wszystko to, co w szafach zalega, a wciąż jest w dobrym stanie.

Taka inicjatywa to jednak nie tylko możliwość odświeżenia swojej szafy. To też ekologia, bo wiele ubrań dostanie drugie życie u nowych właścicielek. Poza tym jest to okazja do spotkania się z innymi kobietami i możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, nie tylko tych modowych.

Rakoniewicki Ośrodek Kultury zachęca, by tego dnia odwiedzić jego progi. Być może na stoiskach znajdziecie coś, co przypadnie wam do gustu. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, a wstęp jest bezpłatny.

ROK Rakoniewice

Wideo Nowi ministrowie w rządzie Donalda Tuska