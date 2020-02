Wolontariusze apelują do właścicieli czworonogów o odpowiedzialność

Saga to wspaniała suczka, która musiała wiele przejść w swoim życiu. Trafiła do przytuliska, ale nikt się po nią nie zgłosił. W kojcu zachowywała czystość, więc najpewniej do tej pory mieszkała w domu. Niestety dotychczasowy właściciel nie szukał jej. Z pomocą pospieszyli wolontariusze, z Agatą Stachowską-Kinecką na czele.

- Do przytuliska trafiłam trzy lata temu i sama nie wiem jak, ale wpadłam jak śliwka w kompot. Nawet nie wiem, jak to się zaczęło, ale pamiętam swoje dwa pierwsze psy. To była Lusia i Misiu. W tym drugim przypadku właściciele nie szukali zguby, to my do nich trafiliśmy- mówi. Na przestrzeni trzech lat dom znalazło już około 60 psów. - Z każdym właścicielem zawierana jest umowa adopcyjna, jesteśmy w stałym kontakcie, kontrolujemy to, co dzieje się z naszymi podopiecznymi. Zobowiązujemy do szczepień, sterylizacji. Te, którym nie uda się znaleźć nowego domu, trafiają do Schroniska "Azorek" w Obornikach. Tam też mają świetne warunki- wyjaśnia nasza rozmówczyni. Tylko od początku tego roku do przytuliska trafiło już 14 psów. Część z nich wróciła do właścicieli, część znalazła nowy dom.