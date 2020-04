Wolsztyn: Sześć mandatów i jeden wniosek o ukaranie do sądu. Mężczyźni spotkali się i pili alkohol

Mieszkańcy Wolsztyna i okolic w wieku od 26 do 38 lat spotkali się przy garażu na ul. Żeromskiego w Wolsztynie. Stwierdzili, że są po pracy i spotkali się „na piwie”. Początkowo nie respektowali poleceń policjantów nakazujących rozejście się.

Trzeźwość myślenia powróciła do nich w momencie, gdy każdy z nich ukarany został mandatem. Wyjątkowo krewki okazał się 26-letni mieszkaniec Berzyny, który namawiał kolegów do zlekceważenia poleceń mundurowych i nieprzyjęcia mandatów, a finalnie również do ucieczki. Mężczyzna był wulgarny i agresywny, ostentacyjnie wypowiadał się o obowiązujących zakazach wynikających z ogłoszonego na terenie Polski stanu epidemii i swej postawie wobec nich. Na niewiele zdawały się również próby uspokojenia go przez kompanów- relacjonuje oficer prasowy KPP w Wolsztynie, Wojciech Adamczyk.

Ostatecznie mężczyzna został doprowadzony do KPP w Wolsztynie. Tu policjanci ustalili, że w noc poprzedzającą interwencję również nie respektował ograniczeń dotyczących przemieszczania się oraz przebywania w miejscach publicznych, za co skierowano wobec niego wniosek o ukaranie do sądu.

- W tej sytuacji wobec mężczyzny tak lekceważąco traktującego przepisy decydujące o zdrowiu i życiu innych osób skierowano kolejny wniosek o ukaranie- dodaje.