Wolsztyn: W mieszkaniu znaleziono zwłoki kobiety i jej dziecka

W czwartek, 11 czerwca, w jednym z mieszkań ujawniono zwłoki kobiety i jej dziecka. - Otrzymaliśmy informację, że z kobietą nie idzie się skontaktować- mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej, mł. insp. Andrzej Borowiak. Jak dodaje, na miejsce skierowano wolsztyńskich policjantów. Nikt jednak nie otwierał drzwi, dlatego wezwano strażaków.

- W mieszkaniu znaleziono zwłoki 44-letniej kobiety i jej 10-letniego syna. Ze wstępnych informacji wynika, że mamy do czynienia z samobójstwem. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policjantów, zabezpieczono ślady, przesłuchiwane są osoby, z którymi w ostatnim czasie kobieta miała kontakt. To pozwoli na analizę, czy mamy do czynienia z rozszerzonym samobójstwem- dodaje mł. insp. Andrzej Borowiak.

- Policjanci cały czas prowadzą czynności na miejscu zdarzenia- mówi oficer prasowy KPP w Wolsztynie, Wojciech Adamczyk.