WOŚP 2022 w powiecie grodziskim. Co planują nasze sztaby?

Ptaszkowo

Trudno wyobrazić sobie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bez sztabu w Ptaszkowie.

- Zagramy z Jurkiem Owsiakiem jak co roku i tradycyjnie będzie u nas głośno - zapowiada szef sztabu, Rajmund Majcherek.

A co w programie? Tradycyjnie w Ptaszkowie będziemy witać biegaczy, którzy wyruszą z Grodziska Wielkopolskiego. Wystąpią między innymi Grodziska Orkiestra Dęta, zespół taneczny ZST, uczniowie z Ptaszkowa, Grupa Szopena. Jak co roku zapowiadają się atrakcyjne licytacje, a na nich voucher na pobyt nad morzem, weekend z samochodem marki kia, apetyczne torty, gadżety WOŚP. Sztab będzie transmitował finał online, a tworzy go 60 wolontariuszy.