WOŚP 2023 w powiecie grodziskim: ile zebrały poszczególne sztaby?

To był naprawdę gorący finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie grodziskim! Sztaby w Wielichowie, Rakoniewicach, Kamieńcu i Ptaszkowie zebrały więcej niż w roku ubiegłym!

Grodzisk Wielkopolski:

W stolicy powiatu grodziskiego udało się zebrać 92 629,04 zł, ale jak podkreśla szef sztabu Tomasz Koza - kwota ta jeszcze wzrośnie, trwają ostatnie rozliczenia. Warto wspomnieć, że w tym roku światełko do nieba przybrało niecodzienną formę. Sztab w Grodzisku podjął decyzję, by zorganizować zbiórkę wosku, który zostanie przerobiony przez wychowanków zakładu poprawczego na świece okopowe dla ukraińskich żołnierzy. Świeczki i wosk można dostarczać do CK do środy.