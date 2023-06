Wspomnień czar. Absolwenci grodziskiego liceum spotkali się 50 lat po maturze Ania Borowiak

Co to było za spotkanie! Pełne wspomnień, radości i wzruszeń. Od momentu, gdy przystąpili do egzaminów maturalnych minęło 50 lat! Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego, którzy egzamin dojrzałości zdawali w 1973 roku, spotkali się w piątek, 2 czerwca, by znów wrócić pamięcią do szkolnych lat.