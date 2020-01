Wybieramy "Osobowość Roku 2019". Kto jest liderem w powiecie grodziskim i nowotomyskim?

Wojciech Teleszyński - pasjonata fotografii, działacz Ligi Obrony Kraju

Dorota Woźniak - organizatorka imprezy „Serce na pięć zero”, Jastrzębsko Stare

Nominowana za inicjatywę, by goście zamiast dawać jej prezenty na 50-te urodziny przekazali pieniądze dla chorego chłopca z sąsiedniej gminy. Impreza okazała się sukcesem. A nie była to jedyna akcja nominowanej.

- Jestem niezmiernie zaskoczona moją nominacją do Osobowość Roku 2019. Brak mi po prostu słów. Z całego serducha przeogromnie dziękuję. Jest to dla mnie bardzo wyjątkowe wyróżnienie, gdyż wiem co to znaczy „pomoc”. Sama kiedyś jej potrzebowałam. Dziękuję, że znalazłam się w gronie tak wspaniałych ludzi i życzę każdemu tak zaszczytnego tytułu. Pozdrawiam serdecznie - usłyszeliśmy od pani Doroty.