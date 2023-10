Wybory 2023 - gdzie głosować w gm. Granowo? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Konstytucji 3 Maja 1, 62-066 Granowo numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Bielawy 3, 62-066 Bielawy numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Kubaczyn 20A, 62-066 Kubaczyn numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Szkolna 4, 62-066 Granowo numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Czy można głosować bez meldunku?

Aby zagłosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania trzeba wcześniej uzyskać wpis do rejestru wyborców albo przedstawić zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba zameldowana z góry jest wpisywana do rejestru. Taki rejestr ma charakter stały, co oznacza, że nie tworzy się go na potrzeby przeprowadzenia konkretnych wyborów. Składa się z dwóch części: