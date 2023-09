Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w gm. Kamieniec

adres: Stawowa 28, 64-061 Kamieniec numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Szkolna 15, 64-060 Konojad numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Parzęczewo 25, 64-061 Parzęczewo numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Łęki Wielkie 57, 64-060 Łęki Wielkie numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Leśna 6, 64-060 Sepno numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Słoneczna 2, 64-061 Kamieniec numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Ile trzeba mieć lat, aby móc głosować w wyborach?

Prawo do wzięcia udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata w wyborach parlamentarnych, a więc czynne prawo wyborcze, przysługuje wszystkim polskim obywatelom, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 lat. Wyjątek od tej reguły stanowią osoby, którym prawo wyborcze zostało odebrane na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub wyroku Trybunału Stanu oraz osoby ubezwłasnowolnione.

Czym w takim razie jest bierne prawo wyborcze? W Polsce ma je każdy obywatel, który posiada czynne prawo wyborcze. Różnica polega na tym, że jest to prawo do kandydowania, na przykład do Sejmu czy Senatu. Wtedy dana osoba musi najpóźniej w dniu wyborów mieć 21 lat w przypadku kandydowania do Sejmu i 30 lat, gdy kandyduje do Senatu.