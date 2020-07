Wybrano wykonawcę, który przeprowadzi remont kolejnego odcinka krajówki

- Remont DK32 w miejscowości Rostarzewo na odcinku ponad 1,5 kilometra będzie polegał na wymianie nawierzchni, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego- informuje Alina Cieślak z biura prasowego GDDKiA w Poznaniu.

Cenowo najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Colas Polska Sp z o.o. na kwotę 1 214 512,91 zł brutto, natomiast najdroższą Pol Dróg Drawsko Pomorskie S. A. na kwotę 1 223 628,72 zł brutto. Trzecią ofertę złożyła firma Infrakom Chwalim na kwotę 1 217 598, 34 zł. I to właśnie firma Colas Polska zajmie się modernizacją odcinka krajówki. W trakcie modernizacji, jak wyjaśnia Alina Cieślak, będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę. Wprowadzony będzie również ruch wahadłowy.

Ta modernizacja nie rozwiązuje jednak najważniejszego problemu. Mieszkańcy gminy Rakoniewice od lat czekają na budowę obwodnicy, która wyprowadzi ruch tranzytowy poza miejscowości leżące przy DK 32. Nadzieją miał być rządowy program „100 obwodnic”, ale Rakoniewice nie zostały w nim uwzględnione. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by plany obwodnicy przybliżały się do realizacji.

Niepokój mieszkańców Rakoniewic, związany z natężeniem ruchu na DK32, nikogo nie dziwi. Tym bardziej, że daleko szukać nie trzeba sytuacji skrajnie niebezpiecznych. Przypomnijmy chociażby, że w październiku ubiegłego roku ciężarówka wjechała w budynki mieszkalne. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale obawy o życie i zdrowie zostały do dziś.