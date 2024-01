Wycieczki rowerowe do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 3 - 4 lutego?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Grodziska Wielkopolskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Grodziska Wielkopolskiego warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 03 lutego w Grodzisku Wielkopolskim ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 26%. W niedzielę 04 lutego w Grodzisku Wielkopolskim ma być 9°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 24%. 🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Grzybno Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,33 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podjazdów: 1 008 m

Suma zjazdów: 996 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego Jezioro Grzybno jest największym (41 ha) i drugim najgłębszym (11,9 m) zbiornikiem zlokalizowanym w północnej części postglacjalnej Rynny Gronowsko – Rzepińsko – Torzymskiej, w okolicach Ośna Lubuskiego.

Ten fragment rynny leży w obrębie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Uroczysko Ośniańskich Jezior” którego celem jest ochrona cennych elementów krajobrazu naturalnego i kulturowego tego obszaru, a tym samym zachowanie walorów przyrodniczych do celów edukacyjnych, ekologicznych a także turystycznych..

Zlewnia bezpośrednia jeziora pokryta jest w prawie 40% przez lasy (zwłaszcza w częściach bezpośredniego sąsiedztwa zlewni z jeziorem, w całości pokrytych lasem). Fakt, iż jest ono dobrze izolowane od niekorzystnych czynników zewnętrznych wpływa korzystnie na jakość wód jeziornych. Jest to jezioro o charakterze mezo-eutroficznym, charakteryzujące się dobrymi warunkami siedliskowymi, czego obrazem jest znaczna widzialność wody, przekraczająca najczęściej 4 m. Wędrując wzdłuż jeziora można obserwować znaczne deniwelacje terenu, które występują w tym fragmencie rynny (nawet do kilkudziesięciu metrów). Znaczne nachylenie stoków misy jeziornej ogranicza tu występowanie wielu zbiorowisk – zwłaszcza szuwarowych (helkofitów) oraz o liściach pływających (nymfeidów). Występują tu jednak bardzo obficie zwarte łąki ramienicowe, co podkreśla dobrą kondycję wód tego zbiornika. Wszystko to sprawia, iż jezioro Grzybno jest bardzo dobrym i interesującym miejscem do nurkowania, zwłaszcza dla początkujących. Optymalną strefą dla rekreacyjnych nurków jest tutaj przedział głębokości od 3 do 6 m, w którym wykształca się bujna i mozaikowo wykształcona roślinność zanurzona. Poza wspomnianymi już łąkami ramienicowymi, występują tu skupiska wywłócznika kłosowego oraz rdestnic, w których schronienie znajdują także liczne ryby. Przy zwalonych drzewach oraz konarach, których jest dość sporo, podziwiać można dorodne okonie oraz szczupaki; z kolei przy szuwarach natknąć można się na dorodne liny oraz pięknie ubarwione wzdręgi.

Poza walorami przyrodniczymi jezioro ma bardzo interesującą historię. Ciekawostką jest fakt, iż przed II Wojną Światową stacjonowały tu obozy Hitlerjugend a pod koniec wojny organizowano tu także szkolenia dla młodych żołnierzy. Do tej pory natknąć się tu można na liczne ślady po tym okresie, w postaci okopów oraz pozostałości budynków.

Obecnie, w miejscu tuż przy byłej kwaterze Hitlerjugend, już od lat 60-tych XX w. rokrocznie odbywają się obozy harcerskie Korczakowców, którzy na stałe wpisali się w krajobraz tego jeziora. Warto także wspomnieć, że na terenie obozowiska Korczakowców tuż nad j. Grzybno powstał pierwszy na świecie pomnik Janusza Korczaka. To także dzięki ich działalności od lat korzystać można z czystej plaży oraz kilku pomostów. Jest to także najlepsze miejsce dojścia do jeziora (drogą polną od strony Świniar), znajduje się tu bowiem piaszczysta plaża ułatwiająca swobodne dojście i wodowanie z brzegu.

🚲 Trasa rowerowa: Słubice Kostrzyn wzdłuż Odry Stopień trudności: 1.0

Dystans: 112,37 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 162 m

Suma podjazdów: 2 257 m

Suma zjazdów: 2 279 m Gostekon poleca trasę rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego Bardzo fajna trasa, polecana na niedzielny wyjazd. Ze Słubic do Kostrzyna po drodze szutrowej wzdłuż wału przeciwpowodziowego 30 km. Polecana dla tych, co nie lubią samochodów, a chcą kręcić korbą.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: PIASTOWSKI TRAKT ROWEROWY Stopień trudności: 1.0

Dystans: 88,71 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 398 m

Suma zjazdów: 395 m Robert.luxa poleca trasę mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego

🚲 Trasa rowerowa: Bledzew - Łagów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 66,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 749 m

Suma zjazdów: 748 m Trasę rowerową mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego poleca Pyzatek

Cisy Łagowsko-Sulęcińskie rosną na powierzchni 1,66 ha. Zinwentaryzowano tu ponad 150 osobników, z których najokazalsze mają pokrój drzewiasty, mocno rozgałęziony. Wiek najstarszych drzew ocenia się na 130-150 lat.

Cisy zostały tu wprowadzone sztucznie, o czym świadczą wyraźnie zachowane rzędy najstarszych drzew. Jednak sprzyjające warunki glebowe i klimatyczne pozwalają im rozmnażać się i młodsze osobniki pochodzą już z naturalnego odnowienia, drogą zoo-chorii, tzn. rozsiewane są przez ptaki.

Bukowiec – najwyższe wzgórze Pojezierza Łagowskiego o wysokości 227,0 m n.p.m.

Skansen maszyn rolniczych w Jemiołowie powstał w 2006 r. z inicjatywy p. Mirosława Chochoła. Pierwszą odrestaurowaną i wystawioną maszyną była koparka do ziemniaków.

W kolejnych latach przybywało maszyn i w chwili obecnej znajduje się, m.in. maselnica, prasa do wyciskania sera, wialnia, młockarnia, wozy konne i wiele innych. Maszyny stoją na wolnym powietrzu w centrum Jemiołowa. Wstęp wolny.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Stu Jezior Stopień trudności: 2.0

Dystans: 109,05 km

Czas trwania wyprawy: 6940 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 635 m

Suma zjazdów: 602 m Rattusnorvegicus poleca trasę mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego

SZLAK STU JEZIOR Dystans: ok. 110 km

Trudność: przeważnie szosy o małym natężeniu ruchu; kilka piaszczystych odcinków

Oznakowanie: zgodne ze standaryzacją PTTK (szlak czarny)

Początek szlaku: Poznański Węzeł Rowerowy, skrzyżowanie ul. Baraniaka i Jana Pawła II.

Koniec szlaku: Międzychód Szlak Stu Jezior to jeden z pierwszych szlaków rowerowych w Wielkopolsce (powstał w 1999 r.). Bezsprzecznie jest to jedna z najpiękniejszych widokowo tras. Wiedzie w kierunku Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego, jednego z ulubionych wśród mieszkańców Poznania regionów letniskowych. Trasa połączona jest z międzynarodowym szlakiem rowerowym R-1 (Calais - Sankt Petersburg).

Co warto zobaczyć: KIEKRZ - do niedawna wieś, obecnie dzielnica letniskowa Poznania. Późnobarokowy kościół św. Michała z II poł. XVIII w. Nad pobliskim jez. Kierskim liczne przystanie żeglarskie, ośrodki wczasowe i kąpielisko. SOBOTA - późnogotycki kościół Narodzenia NMP z pocz. XVI w. z barokową fasadą z końca XVIII w.

PAMIĄTKOWO - duży zakład ogrodniczy z sadami jabłoniowymi. Na wschodnim brzegu rynnowego jez. Pamiątkowskiego - kąpielisko oraz pole biwakowe. BABORÓWKO - pałac eklektyczny z końca XIX w., dziś pensjonat jeździecki. SZAMOTUŁY - Dawny zamek Nałęczów Szamotulskich z 2 poł. XV w., przebudowany w pocz. XVI w przez Górków. Gotycki kształt odzyskał w latach 1976-89. Muzeum z wyposażeniem wnętrz zamkowych z XVI - XVIII w., bogata kolekcja ikon. W jednej z oficyn zamkowych z końca XVIII w. - muzeum ze zbiorami etnograficznymi.

Tzw. Baszta Halszki z XVI w. nazwana imieniem córki wojewody poznańskiego Łukasza Górki - Halszki z Ostroga, więzionej tu przez okrutnego ojca. W pobliskim spichrzu z XIX w. - wystawa archeologiczna z przedmiotami, pochodzącymi z terenów budowy gazociągu jamalskiego. OSTRORÓG - miejsce pochodzenia Jana Ostroroga (ok. 1436 - 1501), wojewody poznańskiego, publicysty politycznego, autora dzieła "O urządzeniu Rzeczypospolitej". Późnogotycki kościół NMP Wniebowziętej z 1 poł. XV w., obecnie barokowy (przebudowa - 2 poł. XVIII w.).

ZAJĄCZKOWO - na półwyspie nad jez. Zajączkowskim - późnobarokowy dwór z końca XVIII w., najprawdopodobniej zbudowany w miejscu dawnego grodu obronnego. Rozbudowany na pocz. XX w., w latach 80-tych XX w. przekształcony w ośrodek wypoczynkowy poznańskiego kuratorium oświaty. ŁŃŻECZKI - zabudowania folwarczne z 2 poł. XIX w oraz dwór z pocz. XX w. Na polodowcowym wzniesieniu przy drodze do Pniew - punkt widokowy, powstały w 1994 r.

CHRZYPSKO WIELKIE - późnogotycki kościół św. Wojciecha z pocz. XVII w. z drewnianym stropem i wystrojem wnętrza z przełomu XVII/XVIII w. Taka sama nazwę, jak wieś, nosi także pobliskie jezioro. SIERAKOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY - utworzony w 1991 roku w celu ochrony krajobrazu polodowcowego wschodniej części pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego. Liczne moreny, wydmy, jeziora, rzeczne doliny i ciekawe przyrodniczo lasy. Na północ od Warty przeważają wydmy Puszczy Noteckiej porośnięte lasem sosnowym, na południe - mocno zróżnicowany teren, pocięty głębokimi rynnami jeziornymi, pokryty lasami bukowymi i mieszanymi. Ciekawe rezerwaty przyrody.

SIERAKÓW WIELKOPOLSKI - opis - patrz: foto CHALIN - opis - patrz: foto KAMIONNA - gotycki kościół Narodzenia NMP z końca XV w., jednonawowy, z dzwonnica w formie wieży. Od strony wschodniej - ciekawy, trójkondygnacyjny, bogato dekorowany szczyt. MIŃDZYCHÓD - opis - patrz: foto

