Wydarzenia powoli wracają. Urząd Miejski zaprasza na rajd nordic walking

Na przysłowiowy pierwszy ogień pójdzie Wakacyjny Rajd Nordic Walking, na który zaprasza Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim. Wydarzenie zaplanowano na sobotę, 4 lipca. Trwają zapisy.

Malownicze i urokliwe lasy Nadleśnictwa Grodzisk są doskonałym miejscem, do uprawiania aktywności fizycznej. Jedną z takich form jest nordic walking, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Chętnych do udziału w podobnych wydarzeniach nigdy u nas nie brakuje.

Zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Centrum Informacji, ul. Przemysłowa 7 w Grodzisku Wielkopolskim do dnia 1 lipca 2020 roku do godziny 16. Opłaty startowe wynoszą odpowiednio 8 zł od osoby, dzieci do lat 12 - 4 zł. Limit uczestników wynosi 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. W Wakacyjnym Rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 4 lipca 2020 roku ukończą 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie pod warunkiem podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.