Wyniki wyborów prezydenckich. Andrzej Duda wygrywa w powiecie grodziskim

W powiecie grodziskim wygrywa Andrzej Duda, który zdobył 43,89 procent oddanych głosów. Obecnego prezydenta poparło 10 701 mieszkańców powiatu grodziskiego. Drugi jest Rafał Trzaskowski, na którego głos oddało 6 176 osób, co daje 25,33 procent. Szymon Hołownia zdobył 4 476 głosów. To 18,36 procent. Krzysztof Bosak zajął czwarte miejsce. Zagłosowało na niego 1 669 mieszkańców powiatu grodziskiego, co dało wynik 6,85 procent.

WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH - PREZENTUJEMY TRZY PIERWSZE MIEJSCA. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI WSZYSTKICH KANDYDATÓW DOSTĘPNE SĄ PO KLIKNIĘCIU W GALERIĘ

W Gminie Grodzisk najwięcej głosów (3 669) oddano na Andrzeja Dudę, który zdobył 38,17 procent. Rafał Trzaskowski uzyskał wyniki 29,38 procent, co daje 2 824 głosów. Trzeci jest Szymon Hołownia z poparciem 20,62 procent. Głosowało na niego 1 982 osób.

W gminie Rakoniewice również zwyciężył urzędujący prezydent, który zdobył 43,69 procent poparcia, co daje 2642 głosów. Rafał Trzaskowski uzyskał 1550 głosów (25,63 procent). 1037 głosów, czyli 17,15 procent to wynik Szymona Hołowni.