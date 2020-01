Na trasie z Grodziska Wielkopolskiego do Nowego Tomyśla doszło do wypadku. Samochód osobowy wpadł w poślizg i dachował. Kierowca został przewieziony do szpitala.

Jak wyjaśnia kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, asp. Sebastian Kahla, kierowca najprawdopodobniej wpadł w poślizg, zjechał na pobocze. Pojazd dachował. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Mężczyzna został przewieziony na badania do nowotomyskiego szpitala. Ze wstępnych informacji wynika, że jego życiu nic nie zagraża. Droga jest przejezdna.