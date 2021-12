Wypadek na drodze krajowej nr 32. Bus wypadł z drogi, kierowca trafił do szpitala

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim potwierdza, że w zdarzeniu brał udział tylko jeden pojazd.

- Do wydobycia kierowcy, który był zakleszczony w pojeździe, musieliśmy użyć specjalistycznego sprzętu - komentuje mł. bryg. Marcin Nowak.

Na miejscu pracowali strażacy z Grodziska, Granowa, policjanci oraz ratownicy medyczni.

- Kierowca przekroczył oś jezdni, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Za wcześnie jest, żeby mówić o przyczynach zdarzenia. Szczegóły będą ustalane przez funkcjonariuszy - mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, kom. Kamil Sikorski.

Samochodem marki volkswagen transporter, jak dodaje nasz rozmówca, podróżował 55-letni mieszkaniec gminy Granowo.

- Do zdarzenia doszło pomiędzy Ptaszkowem a Kotowem. Kierowca poruszał się w kierunku Granowa i z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Karetką przetransportowano go do jednego z podpoznańskich szpitali - wyjaśnia kom. Sikorski z grodziskiej policji.