Wypadek w Białej Wsi. Zderzyły się dwa samochody

- Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci ustalili przebieg zdarzenia. Jak ustalono, kobieta kierująca pojazdem marki chevrolet matiz nie upewniła się co do możliwości wykonania manewru skrętu w lewo w drogę gruntową prowadzącą do posesji. Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy pojazdu marki peugeot partner, który rozpoczął wcześniej manewr wyprzedzania i doprowadziła do zderzenia bocznego dwóch pojazdów - mówi kom. Kamil Sikorski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.