XIV Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka" 2022: Zdjęcia z trasy [CZĘŚĆ 3]

XIV Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka" 2022

To, co dzieje się w naszym mieście przy okazji każdej edycji Półmaratonu Słowaka często określane jest przez biegaczy "ósmym cudem świata". Tylko tutaj można spotkać tak wyjątkowych kibiców, pełnych życzliwości i serdeczności. To właśnie organizacja grodziskiego biegu za każdym razem doceniana jest przez uczestników, którzy chwalą każdy jej aspekt. I to wreszcie tylko w Grodzisku przez cały dzień uczestnikom towarzyszy niepowtarzalna atmosfera, której na próżno szukać w innych miejscach. Jednym słowem - nasz Słowak od lat broni się sam, a Grodzisk w pełni zasłużenie zyskał miano stolicy polskiego półmaratonu.

Uczestnikom biegu na całej trasie towarzyszyli kibice, którzy dopingowali zawodników. Zobaczcie jak na trasie radzili sobie biegacze: