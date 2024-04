XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Grodziskiej Bibliotece Publicznej. Co zaplanowano?

W 2024 roku obchody Tygodnia Bibliotek przypadają od 8 maja do 15 maja. To świetna okazja, by odwiedzić Grodziską Bibliotekę Publiczną i wziąć udział w organizowanych wydarzeniach, a także skorzystać z abolicji i bez ponoszenia kar zwrócić zaległe książki. Na czytelników będą czekać również bezpłatne kody do Legimi i EmpikGo.