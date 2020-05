Z Grodziska znika ostatnia w mieście księgarnia

Decyzja o zamknięciu księgarni dojrzewała przez ostatnie miesiące. - To nie był impuls, niestety sytuacja na rynku nas do tego zmusiła. Największym bólem było wręczenie wypowiedzeń pracownikom. Są bowiem osoby, które były z nami od samego początku działalności księgarni w Grodzisku Wielkopolskim- zauważa nasza rozmówczyni. Książki będziemy mogli kupić przy ulicy Szerokiej jeszcze tylko do końca maja. Co stanie się z nimi później? - Częściowo przerzucimy je do innego oddziału w sąsiednim mieście, a częściowo być może uda nam się przekazać je bibliotece- mówi Agnieszka Maruszewska.

Głosy o tym, że księgarnia w mieście powinna pozostać, docierają nie tylko do nas, ale i do właścicieli. - Chodziłem tam sam, później z wnukami, żeby nauczyć ich znaczenia i wartości książek. To bardzo przykre, że tak wspaniałe miejsce zniknie z mapy naszego miasta. To wstyd, żeby w mieście powiatowym nie było księgarni z prawdziwego zdarzenia. W pełni rozumiem jednak, że ludzie częściej kupują książki w internecie, jednak nie zmienia to faktu, że znikająca księgarnia to przykry widok. Fakt, że nie będzie można wejść, dotknąć tych książek, uczyć miłości do nich młodszych pokoleń, to wielka strata- usłyszeliśmy od naszego czytelnika.