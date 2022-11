Zabawa Andrzejkowa w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim Karolina Majchrzak

Taneczne zabawy andrzejkowe, to dla wielu z nas niezmiennie jedne z najbardziej wyczekiwanych imprez roku. To często ostatnia okazja do zorganizowania hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Podobnie było dziś w Centrum Kultury Rondo, gdzie zorganizowano imprezę o wyjątkowym charakterze.