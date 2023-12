Strażacy zgłoszenie odebrali przed godziną 11. Na miejsce skierowano zastępy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim oraz druhów OSP Grodzisk.

- W budynku podczas rozpalania w piecu doszło do niekontrolowanego zadymienia. Zaniepokojeni tym sąsiedzi wezwali straż. Pożar został ugaszony jeszcze przed naszym przyjazdem. Przewody kominowe i wentylacyjne nie były jednak we właściwym stanie, dlatego - korzystając z okazji - przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku ich regularnego kontrolowania

- mówi asp. sztab. Tomasz Nowaczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.

Każdego roku strażacy wzywani są do pożarów przewodów kominowych oraz zatrucia tlenkiem czadu.

– Pamiętajmy o wezwaniu kominiarza, zanim konieczna okaże się wizyta straży pożarnej. To bardzo ważne, bo brak kontroli stanu kominów może doprowadzić do tragedii. Przegląd kominiarski wymagany jest przepisami prawa i powinien być dokonywany co najmniej raz w roku. Dbajmy o to dla naszego własnego bezpieczeństwa