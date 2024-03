Zaginął Ireneusz Kubik. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach 53-latka

Policjanci poszukują 53-letniego Ireneusza Kubika. Zaginiony ostatni raz kontaktował się z bliskimi we wtorek, 19 marca, około godziny 19:20. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionego:

wzrost: 175 cm;

budowa ciała: szczupła;

włosy: krótkie;

W dniu zaginięcia mężczyzna prawdopodobnie ubrany był w czarną kurtkę, dżinsowe spodnie, na głowie miał czapkę z daszkiem koloru białego.

Osoby znające miejsce pobytu zaginionego lub mogące udzielić jakichkolwiek informacji, które przyczynią się do jego odnalezienia, proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wielkopolskim:



47 77 22 200

112

Mężczyzna może przebywać na terenie Poznania bądź Leszna.