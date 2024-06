- To wasz ostatni dzień w naszej szkole. Przed wami nowe placówki, nowe wyzwania, nowe sukcesy. (...) Jeśli miałabym dać wam radę, powiedziałabym, abyście nie czekali. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się go przeżyć na zapas. Trzeba tu i teraz podejmować działania, które przybliżają do marzeń - mówiła dyrektor SP2 w Grodzisku Wielkopolskim, Beata Kalinowska.