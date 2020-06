Zbigniew Drzymała wycofał się z prowadzenia biznesu w Grodzisku

Jesienią 2018 roku Zbigniew Drzymała "wrócił do gry". Na terenie Grodziska Wielkopolskiego, przy ulicy Europejskiej, uruchomił zakład produkcyjny. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją zestawów podróżnych. Jak czytamy na stronie internetowej firmy, to "innowacja w branży motoryzacyjnej, turystycznej i sportowej. Kondensacja najlepszych cech, których wymaga współczesny konsument".

Zbigniew Drzymała jest prawnukiem słynnego Michała Drzymały. Urodził się w 1951 roku i ukończył Technikum Budowlane. W połowie lat 70. ruszył z produkcję zagłówków do foteli samochodowych i tak rozpoczęła się jego błyskotliwa kariera, która zaprowadziła go na listę setki najbogatszych Polaków. Jego firma była przez lata jednym z największych w kraju eksporterów. Z jej tapicerką jeździły najbardziej prestiżowe auta: porsche, mercedesy, bmw czy volvo. W 2014 roku Zbigniew Drzymała zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu Inter Groclin Auto. Firma stworzona przez Zbigniewa Drzymałę przez lata była przykładem spektakularnego sukcesu. Jej właściciel zaczynał bowiem od zera.

To postać bez wątpienia związana z naszym miastem. Przede wszystkim ze względu na swoje zamiłowanie do sportu. To on bowiem w latach 2000-2008 był właścicielem Klubu Groclin Dyskobolia, świecącego tryumfy na piłkarskich arenach. Na razie nikomu nie udało się powtórzyć sukcesów niewielkiego Grodziska w takim wymiarze. To już historia…

Zbigniew Drzymała to również zdobywca wielu nagród i odznaczeń. m.in. odznaczenia za wybitne zasługi na rzecz rozwoju gospodarki, nadanego przez Prezydenta RP.