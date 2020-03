Zbiórka dla pracowników grodziskiego szpitala zakończona sukcesem!

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracującego w grodziskim szpitalu personelu, odbyła się zbiórka. Choć grodziski szpital nie ma oddziału zakaźnego nie oznacza to, iż problemy wynikające z obecnej sytuacji, nie dotykają także tej placówki.

Wzorem innych miast, w Grodzisku ruszyła akcja zbiórki najpotrzebniejszych artykułów dla pracowników szpitala, niezbędnych materiałów i środków, które pomogą służbom medycznym w walce z koronawirusem.

Do akcji włączyli się mieszkańcy powiatu grodziskiego, strażacy oraz przedsiębiorstwa. Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim Państwu, którzy wsparliście akcję. Dziękujemy druhom OSP Grąblewo, Granowo, Jabłonna, Kąkolewo oraz Rakoniewice. Dziękujemy zarządowi i kibicom Naszej Dyskoboli. Dziękujemy przedsiębiorcom, którzy włączyli się do akcji. Są to: Jadłodajnia Ratuszowa, firma Barneo, Format, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Grodzisku, firma Waldi.

Przypominamy również, że nie wszystkie potrzebne artykuły mogą dostarczyć mieszkańcy, ze względu na ich specyfikę. Dlatego szpital uruchomił specjalne konto, na które można wpłacać środki finansowe- 95 1020 4144 0000 6402 0007 0300.