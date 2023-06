Zderzenie dwóch pojazdów na trasie Rakoniewice - Grodzisk

Do zderzenia pojazdów doszło w okolicach miejscowości Drzymałowo. Na miejsce skierowano policjantów, strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim, ochotników z Rakoniewic, dwa zespoły ratownictwa medycznego i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Zderzenie dwóch pojazdów osobowych zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Kierująca volkswagenem wyprzedzała kilka pojazdów. W momencie, gdy zrównała się z fiatem, jego kierowca nie upewnił się co do możliwości bezpiecznego podjęcia manewru i skręcił w lewo, doprowadzając do zderzenia z volkswagenem. Sprawca został ukarany mandatem. Droga jest już przejezdna