Zdewastowali samochód, a kierowcę dotkliwie pobili. Czterech sprawców w rękach policji

- Policjanci podjęli działania zmierzające do jak najszybszego ustalenia ewentualnych sprawców tego pobicia. Jeszcze tej samej nocy funkcjonariusze zapukali do drzwi jednego ze sprawców. Nazajutrz w rękach policjantów znalazły się kolejne trzy osoby mające związek z tym zdarzeniem- mówi K. Sikorski.

Policjanci rozpoczęli czynności, które miały doprowadzić do rozwiązania sprawy. Szybko okazało się, że 29-letni mieszkaniec powiatu nowotomyskiego wcale nie uległ wypadkowi drogowemu, a został najprawdopodobniej dotkliwie pobity.

- W trakcie dojazdu na miejsce okazało się, że w miejscowości Błońsko kierowcy tego pojazdu udzielana jest pierwsza pomoc przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Decyzją lekarza, z uwagi na liczne obrażenia mężczyzna został natychmiast przetransportowany do najbliższego szpitala- relacjonuje oficer prasowy KPP w Grodzisku, kom. Kamil Sikorski.

Policjantom udało się potwierdzić, że feralnej nocy doszło do pobicia mężczyzny, który zatrzymał swój pojazd na poboczu drogi. Sprawcy bardzo dobrze znali ofiarę i chcieli wymierzyć swoją sprawiedliwość narażając tym samym osobę poszkodowaną na utratę życia lub zdrowia. Cztery osoby, trzech mężczyzn i jedna kobieta w wieku 29, 24, 23 i 21 lat zostali zatrzymani do wyjaśnienia sprawy. Dwóch z nich usłyszało już prokuratorskie zarzuty udziału w bójce oraz uszkodzenia mienia. Grozi im kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.