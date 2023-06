Zespół Bayer Full wystąpił podczas Dni Rakoniewic

Koncert zespołu Bayer Full w Rakoniewicach

Bayer Full to najstarszy i jeden z najpopularniejszych zespołów disco polo. Liderem i wokalistą zespołu jest Sławomir Świerzyński. Grupa ma na swoim koncie kilka płyt sprzedanych w łącznym nakładzie milionów egzemplarzy. Majteczki w kropeczki, Blondyneczka, Kolorowe oczy, Nie żałuj, Wszyscy Polacy to jedna rodzina – to tylko kilka przebojów z długiej listy. Część z nich można było usłyszeć podczas tegorocznych Dni Rakoniewic. Zespół był gwiazdą sobotniego wieczoru i zgromadził pod sceną wielu fanów.