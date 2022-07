Zespół Zgoda z Kamieńca wystąpił na Festiwalu Smaków w Nowym Dębcu

Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Kościan zorganizowały konkurs – Święto Gołąbka. Na kilku stoiskach reprezentantki organizacji przygotowały konkursową degustację tych staropolskich specjałów według własnych receptur. Próbować i oceniać mógł każdy, kto wcześniej wykupił taką możliwość, jednocześnie wspierając leczenie chorej dziewczynki - Kai Burdyki.

„Gołąbkowych” pyszności spróbowali też członkowie zespołu śpiewaczego ZGODA, który został zaproszony przez organizatorów na to wyjątkowe święto, aby w towarzystwie artystycznych przyjaciół z Kokorzyna, Jaraczewa, Komornik i Borku zaprezentować na scenie koncert. Artyści z Kamieńca, jak zwykle świetnie przygotowani przez pana Wojtka Pawlewskiego, zaśpiewali jedne z najpiękniejszych piosenek, w tym między innymi: „ Hej, goście jadą”, „ Tango tyrolskie”, „ Letni wiatr” i ponownie podbili serca licznie zgromadzonej publiczności.

- Po prezentacjach na scenie odbyła się wspólna biesiada przybyłych nad jezioro zespołów : „Złota Jesień”, „ Komorniczanie”, „Borkowiacy”, „Kokorzynianki”, no i oczywiście „ZGODY”. Było fantastycznie – smacznie, śpiewająco i tanecznie. To kolejne spotkanie przyjaciół, którzy cenią sobie radość życia i tworzenia, przebywania w wyborowym towarzystwie oraz „chwytania” każdej interesującej chwili. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i do zobaczenia za rok na Święcie Smaków - podsumowała dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Kamieńcu i jednocześnie opiekun artystyczny "Zgody", Małgorzata Stachowiak.