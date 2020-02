Zmieniamy Wielkopolskę: Umowa na modernizację dworca podpisana!

Na ten moment nie tylko władze, ale i mieszkańcy czekali od dawna. Najbardziej cieszy fakt, że zaniedbany budynek byłego dworca nareszcie zyska nowego ducha. Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę 4.059.013,43 zł brutto, a planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31 sierpnia 2020 roku. Projekt modernizacji budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim już od kilku lat był marzeniem władz gminy Grodzisk.

Czym będzie Centrum Ekonomii Społecznej? W obiekcie powstanie baza do nowych aktywności społecznych i kulturalnych. Zostaną także uruchomione formy wsparcia dla różnych grup społecznych, w tym punkty konsultacyjne, doradcze i terapeutyczne. Przestrzeń wystawiennicza, sale dydaktyczna, komputerowa, rehabilitacyjna, strefa sztuki czy bar - to tylko niektóre pomysły na zagospodarowanie nowej, przyjaznej dla ludzi i otoczenia oraz wspierającej umiejętności społeczne, przestrzeni. Planowane jest również powstanie punktu krawieckiego, punktu kosmetycznego oraz miejsca animacji, spotkań z artystami czy pracowni rzeźby, ceramiki, malarstwa. Klub Integracji Społecznej, Centrum Wolontariatu, Centrum Integracji Kulturalnej, Klub Młodego Rodzica, Programy Aktywności Lokalnej - to i wiele więcej po modernizacji będzie oferował budynek grodziskiego dworca. Nowa przestrzeń i nowe możliwości. Z pewnością sporo będzie się w niej działo.