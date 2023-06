Zostań strażakiem! Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku poszukuje kandydatów do służby

Podstawowe zadania na wolnym stanowisku to między innymi:

Wolny etat stażysty, a docelowo kierownika sekcji kwatermistrzowsko-technicznej, zostanie uzupełniony spośród osób, które przystąpią do ogłoszonego właśnie naboru. Składa się on z 7 etapów. Chętni muszą wykazać się nie tylko wiedzą na temat ochrony przeciwpożarowej, zrobić dobre wrażenie na komisji, ale również poradzić sobie z testem sprawności fizycznej (podciąganie na drążku, bieg po kopercie, próba wydolnościowa). Wyzwaniem dla niektórych będzie na pewno sprawdzian braku lęku wysokości.

Do naboru może zgłosić się każdy. Tu nie ma ograniczeń wiekowych. Warunkiem jest spełnienie określonych kryteriów i zaliczenie zadań z jak najlepszym wynikiem. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku.

Szczegółowe wymagania i opis procesu rekrutacji można znaleźć TUTAJ.