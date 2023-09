16-letni motocyklista z licznymi obrażeniami po zderzeniu z samochodem w Rakoniewicach na DK 32

W czwartek, 31 sierpnia, w miejscowości Rakoniewice na drodze krajowej nr 32 doszło do zdarzenia drogowego. Jak wynika z informacji przekazanych przez służby ratunkowe, w wypadku brały udział dwa pojazdy: motocykl marki Derbi oraz samochód osobowy volkswagen.

O godzinie 18:40 dyżurny grodziskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu. Na miejscu interweniowały JRG Grodzisk Wielkopolski, OSP Rakoniewice oraz OSP Rostarzewo.

- Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 16-letni mężczyzna, kierujący motocyklem marki Derbi nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go volkswagena i najechał na tył samochodu. Kierujący VW był trzeźwy, jest to 19-letni mieszkaniec powiatu grodziskiego. W wyniku zdarzenia kierujący motorowerem doznał licznych obrażeń ciała, w związku z czym został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Poznaniu