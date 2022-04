7,2 tys. porodów w pierwszym kwartale 2022 roku w Wielkopolsce. Ile dzieci urodziło się w Grodzisku?

Od początku 2016 r. szpitale w Wielkopolsce zarejestrowały ok. 230 tys. hospitalizacji porodowych. Jednak od 2017 r. ich liczba regularnie spada. Przez cały 2021 r. w regionie odnotowaliśmy niecałe 33 tys. porodów. Po pierwszym kwartale tego roku widać, że tendencja spadkowa utrzymuje się. W styczniu, lutym i marcu szpitale sprawozdały do WOW NFZ 7,2 tys. odebranych porodów, co jest najniższym wynikiem za kwartał od początku 2016 r.

- Najwięcej porodów w analizowanym okresie (pierwszy kwartał 2022 roku - przyp. red.) odebrano w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu przy ul. Polnej, posiadającym największą porodówkę w Wielkopolsce i jedną z największych w Polsce. W okresie od stycznia do marca tego roku szpital sprawozdał blisko 1,5 tys. porodów, czyli trzykrotnie więcej niż będący na drugim miejscu w zestawieniu Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu - mówi Marta Żbikowska-Cieśla z biura prasowego Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.