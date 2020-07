Chcesz pomóc innym? Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy

35 wolontariuszy, 43 rodziny w potrzebie i niezliczona liczba darczyńców, którzy otwarli swoje serca dla innych. Tak w ubiegłym roku wyglądała "Szlachetna Paczka" w Grodzisku Wielkopolskim. Ruszyły już przygotowania do tegorocznej edycji akcji. Poszukiwane są osoby, które pomogą przy wyborze rodzin, a potem będą koordynowali dostarczenie im rzeczy od darczyńców.

Tzw. weekend cudów, jak określa się finały Szlachetnej Paczki, przypada przed świętami Bożego Narodzenia, ale wiadomo, że trzeba do niego przygotować się dużo wcześniej. Duża w tym rola wolontariuszy, bez których nic by się nie udało. Wolontariusz Paczki daje szansę na zmianę historii życia ludziom w potrzebie. Dociera z pomocą tam, gdzie inni nie mają odwagi lub są obojętni. Dostrzega prawdziwe problemy, poznaje ludzi, których dotknęła bieda, przywraca im godność. Rola wolontariusza jest nieoceniona. Pracuje on z potrzebującą rodziną i łączy ją z darczyńcami, które przygotują mądrą, a więc bardzo praktyczną pomoc. Liczba zaangażowanych wolontariuszy przekłada się na to, ilu potrzebującym rodzinom i dzieciom będzie można pomóc w nadchodzącej edycji. Dlatego w Grodzisku poszukiwani są śmiałkowie, gotowi nieść mądrą pomoc. Szlachetna Paczka broni się oddolnością inicjatywy. Podstawowym kryterium włączenia osób potrzebujących do projektu jest bieda niezawiniona. Ale Szlachetna Paczka do nie tylko podarunki. To też nawiązujące się przyjaźnie i znajomości. Często zdarza się tak, że darczyńcy decydują się na pomoc, która trwa również po finale.

By zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości, wystarczy wypełnić krótki formularz na stronie www.superw.pl, spotkać się z lokalnym koordynatorem projektu i odbyć szkolenie wdrożeniowe online. Rekrutacja potrwa do września. - Jeśli jesteś osobą otwartą, empatyczną i lubisz pomagać innym to czekamy właśnie na Ciebie. Szukamy wolontariuszy, którzy kierując się ideą niesienia mądrej pomocy i chcą aktywnie brać udział w projekcie Szlachetna Paczka. Pomagamy po to, by ludzie mogli pomóc sobie sami. Dążymy do tego, by ludzie byli w stanie samodzielnie rozwiązywać swoje problemy, radzić sobie z wyzwaniami oraz realizować swoje marzenia- mówi liderka rejonu Grodzisk, Marzena Maciak.

To właśnie Ty możesz pomóc rodzinom w potrzebie, samotnym seniorom czy dotkniętym przez los wyrwać się z pułapki biedy, trudności i bezsilności i odzyskać godność. To Ty możesz być wsparciem dla dzieci, które w siebie nie wierzą, mają niską samoocenę i trudności w szkole. To Ty jesteś dla nich szansą.

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców. LINK DO REJESTRACJI

