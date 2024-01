Co zrobić z żywą choinką po świętach? Harmonogram odbioru drzewek w gminie Grodzisk

Do kiedy trzymać w domu choinkę? Niektórzy pozbywają się jej po Objawieniu Pańskim, czyli święcie Trzech Króli, które wypada 6 stycznia. Osoby, które lubią świąteczną atmosferę trzymają choinkę znacznie dłużej, bo do święta Matki Bożej Gromnicznej, które wypada dopiero 2 lutego, choć to rozwiązanie jest bardzo trudne do realizacji w przypadku naturalnej choinki, która z pewnością już zaczęła się sypać.

Za kilka dni rozpocznie się zbiórka choinek z posesji w gminie Grodzisk Wielkopolski. Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” przypomina, że w ten sposób drzewka można pozbyć się bez większego kłopotu, zgodnie z harmonogramem.

Wcześniej warto jednak sprawdzić, w jakim terminie żywe choinki będą odbierane w naszym miejscu zamieszkania. W wyznaczonych dniach stycznia firma wywozowa przeprowadzi mobilną zbiórkę żywych choinek.

Odbiorcy choinek zastrzegają jednak, że zabiorą spod domów tylko drzewka naturalne. Drugim warunkiem jest przygotowanie drzewka do wywozu bez jakichkolwiek ozdób, doniczki i ziemi.