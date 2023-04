Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim podniesie opłaty za śmieci? Karolina Majchrzak

Wracamy do tematu problemów z segregacją śmieci w budynkach wielorodzinnych, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku. Miesiąc temu prezes SM zapowiadał, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to możliwe są podwyżki. Czy do tego ostatecznie dojdzie?