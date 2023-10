Dobre wieści dla szpitala! Udało się pozyskać dofinansowanie na kolejną karetkę!

Jeśli jedna z karetek ulegnie awarii, bądź trafi na rutynowy, kilkudniowy przegląd, ratownicy medyczni będą mieć do dyspozycji drugi ambulans o takim samym standardzie. To także istotna kwestia dotycząca sytuacji nagłego zagrożenia życia, gdy na przykład dwóch pacjentów jednocześnie wymaga specjalistycznej opieki. Warto wspomnieć, że karetka typu "S", z której obecnie korzysta szpital, ma już ponad 10 lat, a zapasowa jest jeszcze starsza.

- Nowy ambulans to poprawa bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu grodziskiego. Bardzo się cieszymy, że nasz wniosek został oceniony pozytywnie i otrzyma dofinansowanie. Karetka trafi do szpitala najpóźniej do końca 2024 roku